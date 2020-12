„Руске слово” за Крачун дарує два електронски кнїжки

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” и того року своїм читачом дарує електронски кнїжки котри мож безплатно зняц зоз нашого сайту.

Слово о Зборнїку литературних и визуалних творох „Дньовка – два декади 1998–2017” и кнїжки котра виша з нагоди 75-рочнїци нашей Установи – „Руске слово 1945–2020”.

Обидва кнїжки буду доступни у нашей онлайн кнїжкарнї од штвартку, 24. децембра, дзе их годно превжац.

У нашей кнїжкарнї же уж находза три кнїжки котри зме читачом подаровали вяри, цо часц длугорочного процесу планованого диґитализованя своїх виданьох.

