Руске слово и Завод за културу нєшка представя кнїжки на Сайме

НОВИ САД – На Медзинародним сайме кнїжкох у Новим Садзе нєшка на главней бини у Мастер гали Новосадского сайму свойо виданя представя НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох од 13 годзин.

Завод за културу войводянских Руснацох представи Правопис зоз правописним словнїком, о чим будзе бешедовац проф. др Михайло Фейса. Такой потим, др Миряна Дєкич представи моноґрафию „Руски Керестур – живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински”.

НВУ „Руске слово” представи прешлорочну богату видавательну продукцию прейґ стретнуца зоз даєднима писателями, а на 13,30 годзин, буду представени два заєднїцки виданя Заводу за културу и НВУ „Руске слово” – Зборнїк зоз Пиятей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох и сликовнїцу „Карусел”.

