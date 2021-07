РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски Керестур будзе представени у емисиї „З веслом през Войводину” котра планована у сериялу од 15 епизодох дзе буду приказани рики, беґелї, озера, защицени природни подруча и числени дестинациї по цалей Войводини, а водитель емисиї ґлумец Виктор Савич.

Всоботу були знїмани прилоги о валалє зоз вецей собешеднїками, представени историят Малого бачкого беґелю, керестурска брана, базен, бешедоване вообще о историї Руснацох, о керестурским бренду червеней паприґи, потим нащивели музей и покоштовали традицийни руски єдла котри пририхтала домашня предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур, Любица Няради.

Циль емисиї же би ше промововало плївни драги през Войводину и же би ше представело богату мултикултуралносц Войводини.

Емисия ше реализує у нєзависней продукциї уж познатей и афирмованей водительки Тамари Ґруїч котра авторка и емисиї З Тамару у акциї, а будзе емитована на ТВ Прва.

