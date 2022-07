Руски Керестур достал нови Совит месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 3. юлия, гражданє Руского Керестура виберали нове зволанє Совиту месней заєднїци. До виберацкого списку було уписано 3.784 гражданох, гласац вишли 1.034 гласаче, односно 27,32 одсто, од чого 1.029 лїстки були важаци, а 5 нєважаци.

Виберанки були на двох виберацких местох – у Доме пензионерох и у просторийох ЯКП „Рускомˮ.

Гласало ше за єденац, спомедзи єденац кандидатох з лїстини „Мой валал Руски Керестур”, та шицки вибрани без огляду на число гласох.

До Совиту месней заєднїци, по нєурядових податкох, вибрани – Владимир Олеяр зоз 924 гласами, Тихомир Медич зоз 802 гласами, Сани Колошняї тиж зоз 802 гласами, Звонко Рац зоз 787 гласами, Славко Бучко зоз 784 гласами, Дюра Сабадош зоз 777 гласами, Илона Зарубица зоз 775 гласами, Єлена Сивч зоз 774 гласами, Биляна Ковачевич зоз 767 гласами, Марина Преґун зоз 746 гласами и Владо Чизмар зоз 742 гласами.

(Опатрене 226 раз, нєшка 283)