Нови рок мож дочекац на „Лонґовеˮ, у центру лєм огньомет, а Новорочни Молебен нє будзе

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, за дочек Нового 2022. року, нє будзе орґанизоване явне преславйованє и пущанє музики у центру валала як скорейших рокох, алє Месна заєднїца обезпечела традицийне штрелянє огньомету на пол ноци.

Явне сходзенє нє будзе орґанизоване пре компликовану процедуру хтору нєобходно сполнїц пре актуалну ковид ситуацию, алє гражданє Керестура новорочне швето маю можлївосц преславиц у даскелїх погосцительних обєктох.

У погосцительних обєктох, у Руским Керестуре, орґанизовани дочек Нового року планує лєм ресторан Лонґов дзе Нови рок годно дочекац зoз живу музику Владимира Югика Юшу, уход виноши 400 динари, а после 20 годзин буду нєобходни ковид препуснїци. Реприза Нового року будзе орґанизована у зависносци од интересованя.

Ресторан Червена ружа за дочек будзе робиц у стаємним роботним чаше, од 9 по 20 годзин, а исте важи и за репризу, 1. януара.

Дискотека Амадеус 31. януара орґанизує пополадньову журку у термину од 16 по 20 годзин, зоз музику ди-джея, а уходнїца будзе симболични 100 динари. За репризу 1. януара, дискотека нє будзе робиц.

Кафичи Мала оаза и Моторок кафе на дзень дочеку 31. децембра буду робиц у стаємним термину до 20 годзин, як и за репризу 1. януара, док Бомбай и Наш Бомбай у новорочним дню буду робиц до 17 годзин, а 1. януара поряднє до 20 годзин.

У Катедраленй церкви св. оца Миколая, наютре, 31. децембра на 17 годзин вечарша Служба Божа будзе благодарна за прешли рок, по служби будзе и окремни благослов за наступни 2022. рок, а Новорочни Молебен, хтори бул после пол ноци, того року нє будзе.

