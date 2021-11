РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Явного комуналного подприємства Руском обвисцую гражданох Руского Керестура же на державне швето Дзень примиря у Першей шветовей войни, на штварток, 11. Новембра, буду одношиц шмеце.

Комуналне шмеце того дня будзе одвожене опрез обисцох по стаємним розпорядку, алє шалтер за наплацованє услугох нє будзе робиц.

