Руском купел цистерну за одрутни води

РУСКИ КЕРЕСТУР – ЯКП ,,Руском” нєодлуга прешири дїялносц своїх роботох, за потреби Руского Керестура и Крущичу, та тих дньох купена цистерна за вивоженє одпадних водох зоз септичних дзирох.

З оглядом же тоти два валали под инґеренцию керестурского Рускому, а же анї у єдним ище вше нєт канализацийней мрежи, гоч є планована у будучносци, Руском одлучел купиц нову цистерну продукователя Маєвица капацитету 3.200 литри, з чим ше виєдначує зоз услугами котри понукаю комунални подприємства у других местох општини.

Як Рутенпресу потолковал директор Рускому Иґор Фейди, першобутно було плановане купиц векшу цистерну, алє половну, медзитим одлучуюци фактор за меншу а нову цистерну була моц трактора з яким тото комуналне подприємство розполага.

Тих дньох будзе потребне випочитовац административну процедуру за формованє ценовнїка услугох, та потим, найвироятнєйше од идуцого тижня, Руском будзе услужно цагац и вивожиц одрутни води.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)