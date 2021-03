РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох у Руским Керестуре почало поставянє нових лавочкох на даскельо локацийох дзе их потераз нє було.

Лавочки плановане поставиц у центру коло Дома култури, опрез пошти, опрез Дома за старих, на Нове населєнє, опрез зубней амбуланти и лабораториї, опрез Пензионерского дому и опрез ЯКП Руском и при Спортскей гали.

Материял обезпечел Руском чийо роботнїки и вилївали бетонски часци у шаблонох, а дески и латочки обробени и пририхтани у тапетариї Еуро.

