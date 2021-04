РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох Явне комуналне подприємство Руском, предлужело розґурованє шуту и одпадного будовательного материялу на Буячей долїни у Руским Керестуре, хтора ше находзи помедзи Роботнїцку улїцу, Русинску, Ленїнову и Новим населєньом.

Попри тим, Руском роби и на ушорйованю желєних поверхносцох на базену и у дворе дзецинскей заградки Цицибан, а у центру валала поставя нови кант за шмеце.

