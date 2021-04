Руску матку приял городоначалнїк Нового Саду

НОВИ САД – Делеґацию Рускей матки вчера приял городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич. Стретнуце витворене на поволанку пана Вучевича, а по реаґованю Матки и других здруженьох на винєшени оцени под час шветочного одкриваня бисти Тарасови Шевченкови у тим городзе, 10. фебруара того року.

Пан городоначалнїк ше урядово пребачел пре висловени нєнамирни гришки и понукнул сотруднїцтво городу зоз Руску матку и другима рускима орґанизациями у Покраїни и Републики.

На предкладанє Дюру Папуґу, предсидателя Рускей матки пан Милош

Вучевич припапел предкладанє же би город Нови Сад бул домашнї XVII

Шветовому конґресу Русинох/ Руснацох/ Лемкох, хтори би требал буц

отримани у юнию-юлию 2023. року у орґанизациї Рускей матки у Републики

Сербиї.

Представителє РМ зоз домашнїма бешедовали и о других актуалних темох и ришованю проблемох хтори ше дотикаю самей Матки, Руснацох як вообще так и у самим городзе Новим Садзе.

