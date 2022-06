ШИД – На соботу у Печинцох будзе отримана 43. Смотра жридлово фолклорней творчосци Сриму за одроснутих, а Општину Шид буду представяц Старша и Младша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш” зоз Шиду и Жридлова шпивацка ґрупа „Бикичанки” КПД „Иван Котляревски” зоз Бикичу.

Найлєпше пласовани на спомнутей смотри буду участвовац на 43. Фестивалє фолклорних традицийох Войводини, хтори у септембру будзе отримани у Вербаше.

(Опатрене 17 раз, нєшка 17)