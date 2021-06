Руснаци привитали клокочовску чудотворну икону

КРИЖЕВЦИ – Внєдзелю, 27.юния, после акафиста на 18 годзин, вирни крижевскей епархиї зоз своїм владиком Миланом випровадзели визначних госцох до Риму. Медзи нїма була чудотворна икона Мариї Клокочовскей, котру провадзел архиєпископ Цирил Василь зоз Словацкей, а котру всоботу вечар дочекали домашнї у катедрали Пресвятей Тойци кед и одслужели молебен.

Внєдзелю була святочна архиєрейска Служба котру предводзели владикове зоз словацкей и домашнї у присустве велїх церковних и културних представнїкох городу Крижевци. Клокочовска икона свою историю почала 1670. року кед под час молитви пущела слизи над своїм вирним народом котри страдал од нєприятельского войска. Место Клокочов мало теди нєвельке число вирних Руснацох котри ше ту приселєли ище 1630. року зоз Галича. После чежкей историї и страданя нашого народу, икона блукала по местох: Мукачеве, Бечу, Царгороду, Никодимиї, Румуниї и Мадярскей, а потим ше становела у месце Ярослав у Польскей и конєчно ше врацела до власного места Клокочов. Як познате, того року 25. марца тота Мария Клокочовска преглашена за покровительку нашого народу у цалим Земплинским краю, а пре епидемию, ювилей 350 роки означує ше аж тераз.

Як написане на сайту крижевскей епархиї, тота Мария 1670. року плакала и чувала од прешлїдованя Руснацох грекокатолїкох, та вец и цалком розумлїве же ю у Крижевцох медзи иншима привитали и Руснаци, паноцове Симуновичово Михал и син Владимир з фамелиями и богослов Ярослав Варґа з Нового Саду. Ширше о тей нєзвичайней историї будзе написане у шлїдуюцим чишлє християнкого часописа „Дзвони”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)