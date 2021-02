Руснаци у Новим Садзе – скица за будуци портрет

Кед же вообще дацо доброго вишло з факту же зме ше нє могли зисц як ше спада на преслави Националного швета Руснацох хторому домашнї мал буц Нови Сад, тогорочни город ношитель титули Европскей престолнїци култури, вец то нагода же би ше час и енерґия унапрямели на тото цо звичайно остава у циню шветочней атмосфери, та аж и ґламуру хтори коло себе зарює академия Централней шветочносци. Окрем же то торжествена подїя, вона мобилизує скоро шицки капацитети и ресурси нашей заєднїци, та и тоти медийни. Кед ше мешац-два пред ню скоро шицок час и енерґию муши пошвециц же би ше орґанизовало „покриванє” тей подїї, обезпечело людзох, технїку и лоґистику же би ше шицко тото презентовало публики хтора нє ма нагоду присуствовац на преслави, вец нє остава простору глїбше анализовац же цо то наисце нашо Националне швето, чом, цо и кого ми славиме на тот дзень.

Специялна емисия „Руснаци у Новим Садзе” хтору пририхтали колеґове зоз Рускей редакциї Другей програми РТВ и Заводу за културу войводянских Руснацох емитована внєдзелю, 17. януара, як и ретроспективни шпацир през предходни „прави” преслави, од першей тиж у Новим Садзе, по остатню у Шидзе, на добри способ вихасновали нагоду и вакуум хтори настал пре епидемию и здогадли нас на спомнути ствари.

Концепт емисиї о Руснацох у Новим Садзе потвердзел тезу хтора би могла постац наш национални мото же „нєт нас вельо, алє нас єст вшадзи”. Од историйних кореньох и духовного живота нашей заєднїци у найвекшим городу АП Войводини, през розвой рускей култури, информованя и образовней вертикали, та по спортски интермецо, представени шицки ключни „руски топоними” Нового Саду хтори указую же тот город наисце руски штредок. Чкода би було кед тоту програму нє вихаснуєме и як свою авдио-визуелну визитку у наступних програмох вязаних за НС21. Суґеруєм кус скрациц, титловац и понукнуц на Палету лєбо даєден подобни мултикултурални формат РТВ.

Як колеґа и новинар, барз добре розумим значенє поняца „огранїчени медийни простор/одредзени формат” так же шлїдуюци замеркованя баржей констатация як заувага. Як перше, шицки ми нєдзечнє виходзиме зоз комфорней и познатей зони хтору омеджую обласци меншинскей култури, образованя и евентуално, медийох. А Нови Сад, кед же баш нє колїска, алє место дзе зме у периодзе социялистичней Югославиї направели перши крочаї у вибудови и утвердзованю нашого нєшкайшого статуса конституованей и припознатей меншинскей националней заєднїци, дзекуюци чому маме скоро шицко цо маме. Друге, цо заправо вельо глїбши проблем у нашим руским швеце то факт же Нови Сад як наукови, академски и привредни центер, место дзе цала плеяда наших людзох витворює часто спектакуларни професийни успихи и резултати, а ми их ридко констатуєме, окрем кед су у сфери „руснацтва”. Алє, як сом гварел, то уж проблем за глїбше роздумованє.

