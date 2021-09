Руснаци єдини зачували свой фестивал

После трох деценийох отримованя Фестивала новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” у Студию „М”, внєдзелю вечар вон отримани у новим амбиєнту и новим будинку Явней медийней хижи Радио Телевизиї Войводини, на Мишелуку. Домашнї, орґанизаторе, госцох привитовали и дочековали уж опрез будинку и дзелєли гласацки лїстки. Фестивалска атмосфера ше чувствовала на каждим крочаю, гоч публики, пре епидемию, нє було тельо як зме звикли на тим Фестивалу.

„Ружова заградка” єден з найквалитетнєйших руских Фестивалох, бо на нїм творчи процес цалком заокружени, од наставаня композициї, тєкста и аранжмана, по виводзенє. И того року бул орґанизовани на високим уметнїцким уровню. Кажди интерпретатор, од тих наймладших, та по старших и искуснєйших, дал свой максимум внєдзелю вечар и шицки ше указали у найкрасшим шветлє, од шпиваня по сам стайлинґ, а руска заєднїца ше указала як найвитирвалша и єдина хтора по нєшкайши днї зачувала свой Фестивал.

Шицка орґанизация Фестивала була подредзена цо обєктивнєйшому вибору наградзених, та композициї, текстописателє и аранжмани наявйовани под шифрами, так як сцигли на конкурс, и за присутну публику и за фахови пейцчлени жири. Мена наградзених ше дознали аж на самим концу Фестивала.

И, як и потераз, Фестивал указал же руска заєднїца ма велїх младих талантованих шпивачох, алє и композитотох, аранжерох и текстописательох и, з рока на рок, у нашей скарбнїци тераз уж вкупно 418 нови руски шпиванки у народним духу. А, велї з нїх дожили вельку популарносц у народзе и дзечнє ше слухаю. Найважнєйше же млади участвую и же вони помали буду брац учасц у креїраню того Фестивалу у чаше хтори пред нами, зоз своїм новим сензибилитетом.

Як гварел заменїк ґенералного директора Явней медийней хижи РТВ Йожеф Клем, у своєй привитней бешеди, ище Платон думал же музика злучує людзох. Кед є велька и щира, вона одражує гармонию Вселени и вєдно з вирскима обрядами оможлївює здраве иснованє як поєдинца, так и заєднїци. И, праве тоту чудесну, вельку и правдиву моц музики на нєдзельовим вечаре дочаровали нам шицки його учашнїки, а интерпретаторе шицко тото винєсли на своїх плєцох зоз своїм шпиваньом и вельким закладаньом. Окремней атмосфери и дожицу у Студию допринєсол и дизайн шветла, котри кажду композицию визначел зоз окремнима шветлоснима ефектами.

Шицко функционовало як годзинка, а з оглядом на тото же Фестивал змагательни, тензия тирвала по сам конєц, док ше нє преглашело побиднїкох. Шицким цо достали награди щиро винчуєме, а гевти други маю шанси уж нарок. Най би Фестивал тирвал ище длуго, най би младши ґенерациї були витирвали и упарти як и тоти предходни, най би го чували и по своєй дзеки и волї обдумовали, бо на поставених фундаментох вибудов уж вельо лєгчейша.

