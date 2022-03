ШИД – Медзи општинами у АП Войводини до хторих пришол рухоми мамоґраф и општина Шид, а мамоґраф бул стационовани опрез амбуланти у Ердевику.

На препатрунок ше приявели вецей стотки жени зоз цалей општини, мамоґраф на подручу општини Шид будзе три мешаци, а после Ердевику будзе у Адашевцох, Вишнїчеве…

Слово о проєкту „Перша мамоґрафия“ хтору порушали Покраїнска влада и Секретарият за здравство у сотруднїцтве зоз домами здравя и локалнима самоуправами у Войводини.

