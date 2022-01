Рeзултати републичного референдуму у Коцуре

КОЦУР – Жителє Коцура ше, як и шицки жителє Сербиї, вчера, 16. януара, вияшньовали на републичним референдуму о пременки Уставу у часци котра ше одноши на правосудство.

По нєурядових резултатох, на виберанкох гласали 979 жителє, цо 28,6 одсто од 3.426 уписаних до виберацкого списку. За референдум гласали 640 жителє, односно 66,4 одсто, а процив були 324, односно 33,6 одсто од вкупного числа тих котри гласали на виберанкох.

Жителє Коцура на виберанкох гласали на штирох виберацких местох – на двох местох у просторийох Основней школи „Братство єдинство” и двох местох у просторийох Месней заєднїци.

Шицки виберацки места були отворени од 7 годзин рано по 20 годзин вечар, а виберанки прешли без нєправилносцох.

