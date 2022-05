Санация депониї будовательного материялу у Вербаше

ВЕРБАС – На основи ришеня Оддзелєня за инспекцийни роботи Општинскей управи Вербас, у цеку ушорйованє будовательней депониї у Вербаше, сообщене зоз вербаского Явного комуналного подприємства „Комуналєц”.

На депониї будовательного материялу роботнїкох ЯКП застало найменєй будовательночо одпаду, понеже нєсовисни гражданє на тот простор руцаю комуналне и кабасте шмеце. За кратки час шмеце дошло по висину од єдного метера, а приходна драга тиж була заруцана.

По сообщеню, насампредз мушела буц очисцена приступна драга ґу депониї як би ше оможлївело польопривреднїком войсц до своїх парцелох. На терену булдозер, камион и ровокопач, а роботнїки ше намагали у цо кратшим року очисциц тоту поверхносц.

По словох руководителя Роботней єдинки „Чистота” Алена Булаїча, тоту депонию би требало хасновац виключно за будовательни одпад же би ше єй вик предлужел. Як додатни проблем зявює ше заруцованє каналох за одводзенє атмосферских водох котри ше находза коло шмециска, цо роботнїком очежує и предлужує роботу, визначел.

З тей нагоди компетентни апеловали на шицких гражданох, односно физични и правни особи же би вишок водох випущовали на Городску депонию.

