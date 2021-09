Сашо Виславски и екипа Коляк 2 найуспишнєйши у лапаню риби на дуґов

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 30. Спортских бавискох Яша Баков внєдзелю, 12. септембра, у Руским Керестуре отримане змаганє у лапаню риби на дуґов на хторим у екипней катеґориї перше место освоєли члени Здруженя спортских рибарох Коляк, а у поєдинєчней катеґориї найлєпши бул Сашо Виславски.

Змаганє було отримане помедзи базеном и брану, участвовали 5 екипи, а у каждей екипи були по троме змагателє.

Перше место завжал Сашо Виславски чия риба мала 15.000 ґрами, друге место припадло Йоакимови Джуджаровому зоз рибу од 12.000 ґрами, а треце место завжал Яким Чапко чия риба мала 4.990 ґрами.

У екипней катеґориї, перше место освоєла екипа ЗСР Коляк 2. у составе – Сашо Виславски, Михайло Костелник, Владимир Гарди, други були ЗСР Коляк 1., а треце место припадло екипи з Дюрдьова, КУД Тарас Шевченко. Штварти були екипа Руски културни центер з Нового Саду, а пияти Вербащанє Папивинґ ДОО.

После змагательней часци, предсидатель СБ Яша Баков, Иван Папуґа, найлєпшим додзелєл дипломи и медалї, а з тей нагоди уручел и подзекованє Славкови Мецековому з Руского Керестура, хтори помогнул у витворйованю проєкту подзвигованя бисти Яши Бакова у Дюрдьове 2019. року.

За шицких учашнїкох бул обезпечени и полудзенок у Рибарским доме при базену.

