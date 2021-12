Сашо Палєнкаш оводарцом представел фуяру

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди наиходзацих крачунских шветох, Сашо Палєнкаш вчера у Предшколскей установи Бамби, наймладшим Керестурцом представел традицийни инструмент – фуяру, як и рижни менши древени, дуйни инструменти.

Сашо штреднєй, старшей и предшколскей воспитней ґрупи дзецох, вєдно зоз їх виховательками, перше представел менши древени дуйни инструменти, а потим и фуяру, та дзецом бешедовал о єй применки през историю. Потим им на фуяри одграл даскельо коляди, хтори дзеци весело провадзели зоз шпиваньом.

Таки презентациї отримовани и скорейших рокох, кед Палєнкаш дзецом представял свойо авторски писнї на руским язику, медзитим пре епидемию, стретнуца були претаргнути.

