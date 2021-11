Сашо Палєнкаш представел руски традицийни инструмент фуяру у Зренянину

ЗРЕНЯНИН/РУСКИ КЕРЕСТУР – На Фестивалу традицийних инструментох Рог Баната, хтори отримни всоботу, 13. новембра у Зренянину, а хтори уж треци рок орґанизує Здруженє гражданох Банатски ґайди зоз Зренянину, участвовал и Сашо Палєнкаш з Руского Керестура, хтори представел руски традицийни инструмент, фуяру.

Фестивал бул так конциповани же шицки нащивителє, през наступ, мали нагоду од уметнїкох чуц основни характеристики о инструменту, алє и о способу функционованя самого инструменту.

За годзину и пол, кельо тирвала програма, публики ше на Фестивалу представели дзешецеро виводзаче хтори грали на вецей од 20 забутих инструментох, медзи хторима бул и Сашо Палєнкаш, хтори бешедовал о фуяри, а вечар закончени зоз заєднїцким наступом и фотоґрафованьом.

Понеже фестивал першираз достал и медзинародни характер, ношителє програми були госци з Македониї, а окрем нїх, представени и мадярски, румунски, руски и сербски инструменти.

