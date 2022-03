Саям занятосци будзе 24. марца у Кули

КУЛА – Национална служба за занятосц Филияли Зомбор у Кули, орґанизує Саям занятосци, хтори будзе отримани 24. марца у сали Непкер од 11 по 13 годзин.

Зоз Националней служби поволую шицких заинтересованих же би ше явели до Националней служби и достали напрямки за участвованє на сайму и на тот способ витворели нєпоштредни контакт зоз роботодавателями хтори на тим сайме буду понукац роботни места.

Шицких хтори глєдаю роботу ше совитує же би ше скорей приходу на саям уключели до обуки Активне глєданє роботи (Активно тражење посла) хтора наменєна нєзанятим особом хтори жадаю звладац технїку глєданя роботи и пририхтованя за тарґовище роботи, технїку пририхтованя за розгварку зоз роботодавательом, а прейґ обуки достаню и совити и препорученя о способу виробку роботней биоґрафиї.

Обука доступна на интернету, а часове провадзенє лекцийох присподобене каждому поєдинцови.

