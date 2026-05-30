Саям иновацийох, роки нєизвесносци

На просторох дзе ше стретаю традиция, знанє и сучасни технолоґиї, тогорочни, уж 92. по шоре Медзинародни польопривредни саям у Новим Садзе ище раз позберал на тисячи викладательох, фаховцох, и продуковательох зоз жеми и иножемства, та и вецей як сто тисячи нащивительох котри вихасновали нагоду порозпатрац цо єст нове, яки технолоґиї розвити, алє и обновиц механїзацию на своїх польопривредних ґаздовствох. У саямских галох були виложени найновши прикладнїки механїзациї, нашеня, иновациї и вельо того цо голєм на перши попатрунок улїва надїю и оптимизем до домашнього аґрару дзе ситуация анї кус нє лєгка, та анї нє оптимистична.

Споза саямскей блїщацосци и промотивних порученьох о модернизациї, польопривреднїки найвецей бешедовали о проблемох зоз котрима ше зочую, продукцийни роки поставаю вше чежши – цени їх продуктох нєстабилни, високи трошки продукциї, субвенциї нєизвесни, та ше з правом мож и опитац – чи валал и польопривреда розвойни приоритети держави?

Приповедка вше иста, так повесц, цени зарна и статку роками стаґнираю, док цени репроматериялу и шицкого другого нєпреривно рошню. У такей ситуациї домашньому парастови остава же би ше борел як ускладзиц укладаня зоз заробком, по шицким виходзи же ше укладаня муши зменшац, а урожаї звекшац. Попри шицким, єдно зоз найвекших виволаньох то як пребродзиц винїмково сушни роки котри ше шорую єден за другим, як обезпечиц залївни системи, кед и то озбильне укладанє. Єдно сиґурне, приходза роки, кед без залїваня нє годно продуковац. Климатски пременки, насампредз суши, алє и бурї зоз каменцом котри правя подполни чкоди.

Заш лєм, упрекосц нєзадовольству и численим виволаньом, тогорочни Медзинародни польопривредни саям прешол успишно, нови продукователє механїзациї указали продукти котри зацикавели польопривреднїкох, а тоти уж познати продукователє лєм предлужели длугу традицию и ище раз потвердзели квалитети пре котри су препознати на домашнїм тарґовищу.

Оптимистичне у цалей тей ситуациї же ше, заш лєм, тарґовело, источашнє, Покраїна розписала вецей конкурси за субвенционованє инвестицийох до польопривреди котри тирвали и под час сайму, и сиґурно же допринєсли же би ше польопривреднїки лєгчейше опредзелєли за инвестованє. Тарґовело ше драги продукти, алє и тоти туньши, а єден китайски викладатель потвердзел же предали вецей як 100 трактори.

Орґанизаторе потвердзели же уж тераз почали пририхтованя за идуци саям нарок, насампредз през догварки зоз викладателями, а шицко зоз цильом як провадзиц европски тренди.