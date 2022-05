РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк нєшка, 25. мая, припада Дзень школи, а будзе означени зоз IV Саймом науки, хтори уж постава традицийни.

На Сайму буду отримани рижни роботнї отвореного типу за школярох и госцох, а будзе отримани у школским голу од 11 годзин.

