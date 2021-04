НОВИ САД – Перши онлайн Саям поднїмательства Войводини 22. и 23. априла будзе реализовани на платформи Новосадского сайма – ExpoOnline.rs.

Препознаваюци потреби поднїмательох Войводини, подїя наменєна микро, малим и штреднїм подприємством, а креировал ю Покраїнски секретарият за привреду и туризем и Новосадски саям.

Циль Сайму же би поднїмательство Войводини у виртуалним окруженю постало моцнєйше и одпорнєйше на числени виволаня, як и же би ше привреднїки повязали, медзисобно упознали, вичерали идеї, догварели роботи и нашли инспирацию за нови дїловни подняца.

Представя ше фирми зоз розличних секторох привреди хтори понукаю продукти и/лєбо услуги домашньому и медзинародному тарґовищу. Попри компанийох, участвую и ресорни секретатрият, институциї и орґанизациї хтори даваю потримовку бизнису – од финансованя по иновативни ришеня.

Саям наменєни нє лєм привреднїком зоз Войводини и Сербиї, алє и шицким хтори жадаю найсц потенциялних инвеститорох и хасновательох, дистрибутерох, як и тих хтори им зоз иновациями, искуствами и знаньом, можу олєгчац розвой бизнису.

Нагоду за наступ привреднїкох на першим онлайн Сайме поднїмательства Войводини оможлївел Покраїнски секретарият за привреду и туризем. Намира Секретарията, як и Новосадского сайму, же би Саям поднїмательства Войводини бул отримани и у єшеньским термину у галох и Конґресним центре Мастер, кед же ситуация пре пандемию тото дошлєбодзи.

