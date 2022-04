Саянкович єдини розположени бавяч

ЗОМБОР /РУСКИ КЕРЕСТУР – У 22. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе отримане всоботу 16. априла у Зомборе, фодбалере Русина од екипи Жак поражени з резултатом 3:2 (3:1).

После трох побидох зашором було то перше пораженє за Русин.

Русин почал водзиц кед Саянкович у 18. минути виходзи сам опрез ґолмана домашнїх, схопно го преруцує и то було 1:0.

После першого достатого ґолу домашнї ше „тарглиˮ, та за нєполни 10 минути даваю 3 ґоли. Наздаванє же Русин годзен дойсц голєдм до єдного боду дал Саянкович кед зоз соло акциї, подобно як и у першим ґолу, у 76. минути зменшує резултат на 3:2.

Остатнї 10 минути бавело ше лєм на половки домашнїх, но без озбильнєйшей нагоди за ґол.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома (Неманя Кулич), Боян Голик, Владан Вуйович, Андрей Малацко, Деян Павлович, Реля Ланчужанин (Деян Чернок), Янко Кулич, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Оґнєн Маркович, замена – Филип Тома, Деян Будински, Александар Кочиш.

На нєдзелю, у 23. колу, на Яраш приходзи екипа Будучносци зоз Младенова, а змаганє почнє на 16,30 годзин.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)