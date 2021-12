Святи Миколай и у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – У церкви Христа Цара у Новим Орахове внєдзелю, 19. децембра, означене швето Святого Миколая.

Службу Божу служел парох о. Владислав Рац, и шицким парохияном припомнул на шицко цо за нас представя швето Святого оца Миколая. Того дня новоораховску парохию нащивела и икона Мариї Водицовей, та ше вирни мали нагоду помодлїц при нєй. Икона потим була пренєшена и до парохиї у Бачкей Тополї, алє по законченей Служби Божей, з парохом о. Владиславом Рацом икона Мариї Водицовей врацена до коцурскей церкви.

По законченю Служби Божей отримана и пригодна програма на чесц Святому Миколайови. Програму пририхтали школяре котри виучую руски язик з елементами националней култури у Основней школи „18. октобер” у Новим Орахове и Основней школи „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї..

Святи Миколай того року дзецом подзелєл и пакецики, а по словох пароха о. Рац, швето означене у миру и святочносци.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)