Подзелєни вельо пакецики и у старовербаскей парохиї

СТАРИ ВЕРБАС – Швето Святого оца Миколая означене и у грекокатолїцкей церкви Покрова пресвятей Богородици у Старим Вербаше.

У старовербаскей парохиї тиж преславене швето Святого Миколая на пригодни и торжествени способ. Парох старовербаски о. Алексий Гудак у Служби Божей парохияном надпомнул о велькосци добрих дїлох и самей значносци Святого оца Миколая.

Того дня була орґанизована и пригодна програма котру пририхтали школяре основних школох котри ходза на пестованє руского язика зоз елементами националней култури зоз учительку Славицу Мали и виронаучни дзеци грекокатолїцкей вири зоз вироучительку Ксению Бесерминї, та зоз писнями, рецитациями и драмску сличку возвелїчали тото швето. У музичних точкох програми дзеци на гармоники провадзел Любо Скубан.

По законченей програми, Миколай дзецом у старовербаскей парохиї подзелєл 53 пакецики, а парох старовербаски о. Гудак подзековал шицким котри возвелїчали тото швето.

