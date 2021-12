ШИД – Всоботу вечар, пред шветом Святого Миколая, Миколай нащивел перше дзеци у церкви Преображеня Господнього у Шидзе и подзелєл 42 пакецики.

Потим Святи Миколай нащивел церкву у Беркасове, дзе му дзеци рецитовали и вон им подзелєл 19 пакецики.

Весело було и у церкви у Бикичу дзе тиж дзеци Миколайови шпивали и рецитовали, а хтори им подзелєл 42 пакецики.

У нашей церкви у Бачинцох, Святи Миколай внєдзелю после Служби Божей дзецом подзелєл пейц пакецики.

