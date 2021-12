Дзеци у нововербаскей парохиї достали дарунки

НОВИ ВЕРБАС – Швето Святого оца Миколая, попри других наших парохийох, означене и у грекокатолїцкей церкви Святого Владимира у Новим Вербаше.

Окрем означованя того велького швета, у нововербаскей парохиї на тот дзень пошвецена ище єдна нова икона, и то праве икона Святого Миколая. Службу Божу служел парох о. Иґор Вовк, котри длуги час бул парох нововербаскей парохиї, алє нєдавно превжал службу у парохийох у Беоґрадзе и Сримскей Митровици, и терашнї парох парохиї у Новим Вербаше о. др Яков Кулич.

У Служби Божей присутни вирни, як и дзеци, здогадли ше радосци, доброти и любови Святого оца Миколая, и з молитву возвелїчали тото швето. Того дня наймладшим у нововербаскей парохиї Миколай подзелєл и пакецики.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)