Святочна програма на чесц нашим предком

У Новим Орахове прешлей соботи, 15. мая, святочно означена 75-рочнїца од приселєня Руснацох до того валалу и 74-рочнїца од снованя КУД „Петро Кузмяк”

Преслава почала зоз символичним преходзеньом драги од Руского Керестура по Нове Орахово, по драги наших предкох хтори населєли и основали валал Нове Орахово. Вельку Службу Божу одслужел ораховски парох о. Владислав Рац у присустве вирних Ораховчаньох и госцох, а у вечарших годзинох отримана Святочна програма ораховского Дружтва.

Пред саму програму, до валалу сцигли троме Ораховчанє, спортисти и бициґлисти Томислав Джуня, його син Едвин Джуня и Любомир Ґовля. Вони ше зоз Руского Керестура на драгу до Нового Орахова рушели на 16 годзин, а до валалу сцигли пред вечаром. Требало им коло два и пол годзини гонїц бициґли, а валалчанє их дочекали зоз кляпканьом.

Члени ораховского КУД „Петро Кузмяк” пририхтали святочну програму. Предсидателька Дружтва Татяна Дудаш привитала госцох и шицких присутних, а окреме предсидателя Националного совиту Руснацох Борислава Сакача и ораховского пароха о. Владислава Раца.

Предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, повинчовал красну рочнїцу Ораховчаньом и визначел же гоч су мала заєднїца, вони як у гевтей рускей народней присловки „мала грудка, алє сами сир”, а ґу щирим винчованком ше придружел и ораховски парох, о. Владислав Рац, хтори визначел важносц духовного живота.

Конферансу по руски и по мадярски водзели Кинґа Надь и Срдян Ґовля. Члени литературней секциї Лана Горват и Даниєла Бицок пречитали стихи Мирона Жироша и Ораховчаня Любу Раца Кренїцкого.

Потим наступели наймладши члени Дружтва Иван и Андрей Маґоч хтори одшпивали шпиванки „Зламала ше кормань деска” и „Три гвиздочки на нєбе” зоз провадзеньом Тамбурового оркестра.

Млади тамбураше виведли Венчик мадярских композицийох под руководительством Золтана Дудаша. Борис и Владимир Маґоч зоз провадзеньом оркестра одшпивали шпиванку „Ей, нє видно тот мой валал” и „Дай нам, Боже, добри час”.

Танєчна секция виведла Венчик руских танцох под руководительством Владимира Маґоча. Потим Владимир Маґоч пречитал текст Мирона Жироша, хтори написани 1963. року кед вон бул у нащиви Новому Орахову як новинар и бул обявени у новинох „Руске слове”.

Святочна програма предлужена зоз танцом „Вечар майови” хтори виведла танєчна секция, тиж под руководительством Владимира Маґоча.

Програма закончена зоз Венчиком руских шпиванкох, хтору виведли ораховски тамбураше под руководительством Золтана Дудаша. Преслава зоз друженьом ше предлужела у просторийох ораховского КУД „Петро Кузмяк”.

Преславу потримали Покраїнски секретарият за културу, як и Општинска управа и локална самоуправа.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)