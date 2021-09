Святочно отворени 53. Фестивал поезиї младих у Вербаше

ВЕРБАС – Зоз святочним отвераньом у просторийох Ґимназиї „Жарко Зренянин” у Вербаше вовторок, 21. септембра, почал тогорочни 53. Фестивал поезиї младих. На самим початку шицких литератох и любительох литератури, окреме поезиї, привитал секретар Фестивала поезиї младих Бранислав Зубович. Актуална ситуация преложела термин отримованя манифестациї, алє, як визначел, то нє погуби задуману концепцию, понеже уж вецей як пол вику у Вербаше ше зазберую поетове и так потвердзую епитет „города на поетовей руки” котри Вербас гордо ноши.

У стаємней програми „Вилєт до прози” представени литературни опус литерата и управнїка Народней библиотеки Сербиї Владимира Пиштала, а о його творчосци бешедовали Милета Ачимович Ивков и Ненад Шапоня. У музичней часци програми того вечара наступел и хор „Св. Серафим Саровски” зоз Зренянину.

Фестивал поезиї младих у Вербаше ма длугу традицию, а потримовку достава од Министерства култури, компетентних покраїнских институцийох и локалней самоуправи.

Шлїдуюци днї буду у знаку поезиї и єй протаґонистох, заключно зоз наступом финалистох на соботу у биоскопу „Югославия”, дзе ше публики представя дзешец млади поетове. Єден будзе вибрани за лауреата и шлїдуюцого року будзе мац нагоду у Вербаше промововац свою збирку поезиї.

