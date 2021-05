Святочно преславена Пасха

СРИМСКА МИТРОВИЦА – После Богослуженя Велького Штвартку, на Вельки Пияток после покладаня плащанїци до гроба на 16 годзин, поставена и традицийна стража коло Христового гробу, котру чували 11 младши и старши стражаре, облєчени до традицийих ношньох.

Вирни з вельку побожносцу, идуци на колєнох през цалу церкву пришли ше поклонїц умартому Спасительови. То була и нагода же би ше стражаре тот дзень и висповедали. После соботових богослуженьох, парох пошол одслужиц Воскресну Службу до Београду а внєдзелю на 6 рано одслужена часц воскресней утринї з опходом коло церкви и зоз Службу Божу и швеценьом 75 кошаркох парохиянох котри пришли аж зоз найудалєншого Прхова.

На 11 годзнин була друга Служба зоз мированьом, читаньом владиковей винчованки на трох язикох а на Швитли пондзелох и вовторок окрем порядних Службох, парох пошвецал перше гроби на Руским а вец на централним теметове.

Коло Богосложеня помагали двоме богослове, єден православни и Ярослав Варга котри читал апостол а парохиянє шпивали зоз вельким одушевеньом и пасхалну радосцу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)