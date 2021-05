Святочно преславени Кирбай

БЕОҐРАД – Беоґрадски вирни зишли ше всоботу, 22. мая, у своей еркви Кирила и Методия же би означели свойо швето – Кирбай. На Службу Божу ше зишло красне число вирних вирних, гоч велї нє могли присц нє могли присц пре епидемиолоґийну ситуацию.

Службу предводзел домашнї парох, арихиєрейски намиснїк протоєрей ставрофор о. Варґа, а сослужел домашнї парох дон Александар Ковачевич, ґенерални викар беоґрадскей надбискупиї котри и пренєсол щири поздрави од митрополита Станислава Хочевара.

Попри домашнього пароха, котри привитал вирних и госцох по руски и українски, казань по сербски отримал дон Александер, наглашуюци нєзаменлїву улогу славянских братох Кирила и Методия, алє и порушуюци домашнїх же би тиж були шведкове радосней вистки – єдней нєподзелєней Церкви Христовей.

Свойо винчованки вирним послал и наш владика кир Георгий Джуджар, нашо священїки, представнїки националних совитох Руснацох и Українцох, а на Кирбай пришол представнїк Министерства правди – Управи за сотруднїцтво з Церквами пан Ґаврило Ґрбан. Апостол по українски читал богослов Ярослав Варґа, євангелию по старославянски и руски домашнї парох, а шпиванє предводзели тройо митровацки парохиянє.

После Служби Боже одшпиване традицийне многолїтствиє папи Францискови, владикови и вирним, а потим бул послужени традицийни и богати аґапе котри порихтали домашнї.

