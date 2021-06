Святочно преславени Кирбай

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Зоз святочну Службу Божу и обходом коло церкви, вирни парохиї у Сримскей Митровици и їх госци вчера преславели свойо храмове швето Вознесениє Господнє.

Службу предводзел о. Михайло Режак, декан сримски и парох шидянски вєдно зоз ґенералним викаром сримского владичества Едвардом Шпановичом, єромонахом Романом Кандрачом зоз України, єромонахом и иґуманом Дамяном Кича ЧСВВ зоз Кули, сримскима паноцами о. Дарком Рацом з Бачинцох и о. Владимиром Еделинскийом Миколком зоз Беркасова, як и зоз о. Алексийом Гудаком зоз Вербасу.

Апостол пречитал богослов Филип Суботич зоз Риму, а после євангелиї казань тримал о. Владимир з Беркасова. И з тей нагоди велї приступели до святей Споведзи и Причасци, отримуюци так полни одпуст, а на концу ше отримала кратка зворушлїва подїя, кед наймладши дзеци Ходобово и Молнарово превжали пошвецени нови икони Вознесения, ношели их святочно у процесиї коло церкви и так символично указали же пребераю од своїх предкох обовязку отримовац храмове швето своєй церкви.

Окрем домашнїх, на Кирбай пришли и госци зоз Бачкей и Сриму, парохиянє беоґрадскей парохиї, представнїки Марийового Дїла з Беоґраду, представнїки културних орґанизацийох Митровици, як и представнїки Сербскей Православней Церкви. Шицким домашнїм и госцом свой поздрав послал и наш владика Георгий, як и други священїки нашей и других братских церквох.

После полудзенку госцох упознал зоз историю Сримскей Митровици богослов СПЦ Димитриє котри их поводзел по тим, дакеди царским городзе римского царства.

