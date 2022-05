Зоз коренями и предками у Сириї, 25-рочни богослов Матфей Шахин бивал у Америки, Москви и Києве, а тераз є у Сримскей Каменїци и то була нагода побешедовац зоз нїм, як познавательом и славянских народох и Руснацох.

Богослов Матфей Шахин народзени у ЗАД, Огаю, блїзко Кливленду, у реґиону Вельких озерох. Його мац тиж народзена у Америки, алє, як гварел, його предки Сирийци грекоправославного обряду.

До 2018. року Матфей жил у ЗАД, дзе два роки бул на богословиї у Святотройскей православней семинариї, у Ню Йорку, у месце Джорданвил. Потим ше преселєл до Русиї, до Москви, же би предлужел богословске образованє, а отадз пришол до православней Києвскей духовней академиї и семинариї.

На ньго уплївовал його родзина митрополит Михаил Шахин, хтори познати и по тим же зєдинєл Антиохийску православну Церкву у ЗАД.

‒ Митрополит Михаил ме и научел же священїцке служенє то саможертва ‒ гвари Матфей. ‒ Тераз сом на трецим року студийох, а сцем и докторовац теолоґию и кед Бог да, сцем буц оженєти священїк.

Интересує ме литурґика, потим история Церкви у югозаходней Русиї и карпатского реґиону. Тиж, и период святого митрополита києвского галицкого и цалей Русиї Петра Могили, як и история византийней империї.

По Матфейових словох, вон як млади служел у церкви, хтора му була як други дом. Люби Службу Божу, святи тайни и буц у храме.

У дзецинстве, у Америки, блїзко при його доме була православна румунска церква до хторей ходзел и так вироснул медзи Румунами, Молдавцами, Русиянами, а було и даскельо Руснацох. Любел тото окруженє и тамтейшу културу.

‒ Сумировано, мож повесц же гоч сом Сириєц греческого походзеня, вироснул сом у славянским окруженю, медзи людзми зоз карпатского реґиону и Балкана.

Ходзел сом и до церкви Собор русийскей православней Церкви загранїчней. Интересантне ми же славянска култура вельо иншака од култури у Америки, з тим же ше мнє барз пачи стара култура у Европи. Уж пишем и кнїжку зоз греческей и славянскей митолоґиї.

Сцем виучовац и историю и културу Руснацох, бо сом дзепоєдних познал од дзецинства.

Бог дава каждому же би му могол служиц зоз своїма талантами. На драги Божих планох и витвореня Божей волї нєт случайносци, як цо дахто дума, алє коинциденциї ‒ заключує Матфей Шахин.

Сайт на хторим обявює свойо искуства то www.rusynsociety.com/archive.

