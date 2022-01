Св. Сава означени и у Библиотеки

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди школскей слави Святого Сави у Народней библиотеки у Кули и у шицких єй оддзелєньох по населєних местох општини, означене тото швето, а з тей нагоди було безплатне учланьованє за цали наступни рок.

Як дознваме од керестурскей библиотекарки оддзелєня у Руским Керестуре Мариї Дорошки, интересованє за безплатне членство було наисце красне, а визначела же найвецей було тих котри ше учленєли фамелийно.

Шицки нови члени, як и нащивителє библиотеки на тот дзень достали на дарунок и мурови календар котри виробени зоз найкрасших фотоґрафийох прешлорочного конкурсу Окулар.

