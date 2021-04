Ситуация у Войводини як позарядова, число хорих ше благо зменшує

НОВИ САД – Институт за явне здравство оценює епидемийну ситуацию у Войводини и надалєй як позарядову на териториї 44 општинох, а як нєвигодну у општини Тител.

Найвецей охорюю особи медзи 30 и 50 роки живота, а число реґистрованих активних случайох заключно зоз вчерайшим дньом у Войводини виноши 12 295, з котрого найвецей у Новим Садзе 2 291, у Панчеве вецей як 1 200, а у Суботици вецей од 1 000, други општини маю менше число.

Институт апелує же би ше предлужело зоз преглашенима, обовязнима процивепидемийнима мирами, пре зменшанє числа хорих од ковиду-19, цо тиж будзе уплївовац и на лєгчейше функционованє цалосней здравственей системи.

Институт тиж поволал гражданох же би ше вакциновали у наступним периодзе.

