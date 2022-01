Скромнєйше як задумане

СУБОТИЦА – Националне швето Руснацох у Суботици преславене стреду, 19. януара, скромнєйше як цо задумане, гварела предсидателька Дружтва Руснацох у Суботици Ана Мария Лендєр.

По єй словох, прешлого року Дружтво конкуровало при Заводу за културу войводянских Руснацох и достало од нїх вельку потримовку же би ше ришело проблем з народним облєчивом, же би ше го обновело. Так тераз задумана свойофайтова руска модна ревия, алє нажаль пре досц хорих, ревия нє отримана.

Стреду, з нагоди Националного швета Руснацох позберали ше дзешец особи у нових просторийох Дружтва, хтори достали после вецей рокох чеканя, и хтори ше находза на Автобускей станїци, а у нових просторийох ше першираз чуло шветочно писню Руснацох. Потим отримана роботна схадзка на хторей ше бешедовало о нових просторийох, локалох хтори достати и атриюма, хторого можу хасновац.

Локали ушорени, обилєли, обезпечена струя и шицко цо потребне, же би их могли хасновац Руснаци у Суботици. Медзитим, у медзичаше, людзе ше розшали, бо ше анї нє мали дзе сходзиц. Тераз их треба заинтересовац же би пришли и дружели ше у своїх просторийох.

Як заключела Лендєрова, єст младших хтори до Суботици пришли зоз Нового Саду, Вербасу, Руского Керестура, и добре бу було кед би вони пришли до Дружтва, же би ше ознова ожили його секциї.

