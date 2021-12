Скупштина вигласала буджет за 2022. рок

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштина општини (СО) вигласала Одлуку о буджету за 2022. рок з хтору плановани приходи, а источасно и розходи у виносу од 1.338.770.000 динари, у стаємней резерви опредзелєни два милиони динари, а у чечуцей резерви 40 милиони динари.

Одборнїки вигласали и Кадрово плани Општинскей управи, правобранителя и фахових службох, потим Одлуку о орґанизациї и функционованю цивилней защити, Програми о хаснованю средствох за защиту и унапредзованє животного штредку.

Прилапени и програми дїлованя у 2022. року Заводу за урбанизем, як и ЯКП „Стандард“, „Водовод“ и ЯКП Явне ошвиценє, услуги и отримованє.

Спрам вигласаних одлукох, цени води и виношеня шмеца у шлїдуюцим року буду звекшани за 6,6 одсто кельо виноши процент инфлациї.

СО тиж принєсла и вецей кадрово одлуки зоз своєй компетентносци, а потвердзела и одборнїцки мандат Биляни Вуїч з лїстини „Александар Вучич За нашо дзеци“ хтора заменєла одборнїцу Браниславу Покору зоз спомнутей лїстини, хтора на прешлей схадзки менована за о. д. директорки Центра за социялну роботу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)