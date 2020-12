Скупштина вигласала нови ребаланс буджета за 2020. рок

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид хтора отримана вчера, одборнїки вигласали ище єден ребаланс буджета за 2020. рок з хторим приходи утвердзени на 1.529.160.000 динари место 1.737.000.000 динари кельо скорей було утвердзено.

СО констатовала задзекованє Єлени Малич на место членїци Општинскей ради, а потим на предлог Зорана Семеновича, предсидателя Општини, з тайним гласаньом за нового члена ОР вибрани Цветин Аничич, режисер у Аматерским театре „Бранислав Нушич“.

Вигласана и одлука о утвердзованю зонох на подручу општини спрам хторей ше одредзує основа за порциї гражданом на маєток и так вименєна одлука СО зоз 2013. року.

Прилапена и одлука о гашеню Буджетного фонду за защиту животного штредку и средства за тоту намену и далєй буду наплацовани, алє иншак водзени у општинским буджету, потим принєшена Стратеґия социялней защити од 2021. по 2025. рок, як и Локални акцийни план за унапредзованє положеня Ромох на подручу општини за период 2020-2024. рок.

Одборнїки прилапели и Програми дїлованя ЯКП „Водовод“, „Стандард“, Явного ошвиценя, отримованя и услугох, як и Заводу за урбанизем за 2021. рок.

Тиж меновани и нови члени Совитох за медзинационални одношеня, потим за занятосц, як и за безпечносц, меновани и члени Штабу за позарядово ситуациї.

Меновани и члени школских и надпатраюцих одборох школох и установох, а принєшени и одлуки о маєтних питаньох з компетентносци Скупштини општини.

