Скупштина Рускей матки 20. фебруара

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна рочна скупштина Рускей матки будзе отримана 20. фебруара у Руским Керестуре, зоз почитованьом епидемиолоґийних мирох, одлучене на схадзки Управного одбору тей орґанизациї, хтора у Руским Керестуре у шедзиску Матки отримана прешлого пиятку.

Попри тим, на схадзки догварене розпочац поступок за утвердзованє Кода русинского язика, литератури и култури при Каталоґизациї у виданьох на руским язику ЦИП, понеже утвередзене же ше потераз руска литертура видавала под кодом за українску литературу. Тиж так, УО ше догварел же ше розпочнє потребну законску процедуру за прекладанє и видаванє на руским язику кнїжки Мала история Русинох Ивана Попа хтора видата на словацким язику.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)