Слабе одволанє на акцию даваня креви

РУСКИ КЕРСТУР – Акция добродзечного даваня креви, перша у тим року, отримана вчера 22. фебруара, у просторийох Месних заєднїцох у Руским Керестуре и Крущичу, на хтору ше одволали вкупно 27-еро гражданє.

Од 27-их гражданох, 19-ецеро зоз Керестура, а осмеро давателє зоз Крущичу, з тим же по єдна особа з обидвох валалох одбита пре здравствени причини.

По словох сотруднїка „Червеного крижуˮ Сашу Ґолочорбина, акция даваня креви у обидвох валалох була обачлїво слабша як потерашнїх рокох пре, по його думаню, найвироятнєйше страх, понеже ше велї людзе у чаше епидемиї боя дац крев.

Тиж, як гварел Ґолочорбин, обачлїво єст и менєй младих и нових давательох креви, понеже просекови рок старосци давательох коло 45 роки, а младши од 30 рокох нє участвовали у акциї. Прето, з тей нагоди апеловал на младих и нових членох же би ше нє обавали приключиц до акциї, хтору ше у Руским Керестуре и Крущичу отрима у юнию.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула, а шлїдуюца акция даваня креви будзе 1. марца у Кули.

