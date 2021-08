Славиме Марийову побожносц и защиту

ПЕТРОВАРАДИН – На Текийох, у святилїщу Мариї Шнїговей, вчера пополадню була грекокатолїцка Служба Божа, хтору служел парох новосадски о. Юлиян Рац, а дзияковал Йовґен Надь.

Пре вирус корона, монахинї и вирних було менєй як прешлих рокох, и углавним то були Новосадянє.

Апостол св. Павла Юдейом пречитал Йовґен Надь, а наказуюци после пречитаного виривку зоз Євангелиї од св. апостола Луки, парох о. Юлиян гварел же зме на Текийох на святим месце же бизме подзековали Мариї за єй старанє за нас, бо вона народ зачувала од уплїву поганскей релиґиї. Мария нас нєпреривно чува и стара ше за нашо добро, визначел о. Юлиян Рац.

