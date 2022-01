Славко Пап водзи школу корчоляня

КУЛА – На нєдавно отвореним шлїзкалїщу у дворе основней школи Иса Баїч, орґанизована и школа корчоляня котру водзи керестурски професор физичного воспитаня Славко Пап.

Перша годзина корчоляня була вчера, а идуца планована за нєшка з початком на 11 годзин. Попри тим, на истим шлїзкалїщу мож бавиц и гокей, перши тренинґ гокею отримани позавчером, а надалєй будзе кажди вечар з початком на 21 годзин. Бувши репрезентативец у биатлону, Славко Пап, з тей нагоди визначел же интересованє за школу корчоляня барз вельке, и же рахує же школяре до тижня звладаю основни технїки.

Шицки активносци на шлїкалїщу безплатни, а орґанизатор им Туристична орґанизация и Општина Кула. Першей годзини корчоляня присуствовал и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

