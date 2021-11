Славко Чизмар пошвецени за священїка

ПАРИЗ – У грекокатолїцкей катедрали Св. Владимира Велького у Паризу, всоботу 30. октобра 2021. Року, за священїка пошвецени диякон Славко Чизмар, а чин єрея приял од владики Глїба Лончини.

Славко Чизмар народзени 1969. року у Руским Керестуре, одкадз ше давного 1983. року рушел на школєнє до далєкого Риму до малей семинариї, тє. класичней українскей ґимназиї. По єй законченю, уписал ше два роки на филозофию, а потим закончел и штири роки теолоґиї. Вислухал и два роки на маґистерских студийох, алє потим одходзи до Паризу дзе ше оженєл, засновал фамелию (ма супругу и трох синох) и дзе и жил и робел як активни член українскей грекокатолїцкей парохиї св. Владимира. Там є за диякона пошвецени пред трома роками, а тих дньох, як зме спомли, и за священїка.

