Уметносц нам оможлївює же бизме ше пренашли, а источашнє и страцели самого себе. Шицко цо чловек роби и до чого уклада труд, любов и дзеку то уметносц, прето же уметносц нїч инше, алє робота преткана зоз любову. Уметносц цага дружтво напредок. Уметносц то творенє. То дїло котре кажди чловек зохаби за собу, а же є дакеди анї нєсвидоми того.

Аня Хромиш зоз Дюрдьова ма шеснац роки и ходзи до Штреднєй школи за дизайн „Боґдан Шупут” у Новим Садзе, напрям подобови технїчар. Одмалючка була зацикавена за уметносц, а конєчну одлуку же ше упише до уметнїцкей школи принєсла у осмей класи. У тим єй найвецей помогли и дали найвекшу потримовку, як сама гвари, єй родичи.

– Подобова уметносц ме прицаговала одмалючка. Вше сом дацо рисовала, лєбо мальовала. Найбаржей ме зацикавела у пиятей класи. Теди зме на годзинох подобовей култури учели яки шицко подобово уметносци постоя, цо шицко може представяц уметнїцке дїло, валер фарбох, цепли и жимни фарби… Шицко тото ми було барз интересантне и теди сом почала роздумовац о тим же бим ше у тим напряме усовершовала – здогадує ше Аня.

За примаци испит, хтори тирвал три днї, Аня ше почала рихтац у осмей класи, а у тим єй найвецей помогла наставнїца Татяна Перович. На примацим испиту мала рисованє, мальованє и скулпторство. Найвецей трапези єй задавало праве скулпторство, прето же то найменєй робела у школи, алє ше добре порихтала и шицко прешло як треба. У школи ма шейсц фахово предмети, а то: рисованє, мальованє, скулпторство, подобову ґрафику, историю уметносци и основи технолоґиї и конверзациї. Праве основи технолоґиї и конверзациї Аня найволї. На тих годзинох випробую рижни нови подобово технїки, рекреирую уметнїцки дїла познатих уметнїкох, а з оглядом на тото же им тот предмет трима класна, тоти годзини им и найопущенши.

– Найволїм мальовац. Прейґ малюнкох найлєпше можем виражиц свойо чувства. Мам два облюбени роботи. Перши малюнок цо сом робела бул дарунок за рочнїцу моїм родичом. Тей роботи сом дала мено „Слики у оку”, по наймилшей писнї моїх родичох. Теди сом ше найбаржей трудзела же би кажди деталь бул на своїм месце. Други облюбени малюнок сом робела за себе. Наволала сом го „Вовк”, а облюбени ми є прето же сом го робела досц длуго – толкує Аня.

Кельо часу треба же би ше закончело єдну роботу Аня гвари же завиши од волї и инспирациї. Случовало ше же закончи малюнок за даскельо годзини, бо нє траци концентрацию, а дакеди єй треба и даскельо днї же би закончела роботу. Кед страци концентрацию, Аня гвари же пошвидко престава з роботу, прето же теди лєм розмасцує фарби и нє достанє тото цо задумала на початку. Од прибору, найвецей єй треба щеточки и фарби, алє и клайбаси и углє.

– Затераз ми план уписац ше на Академию уметносцох по законченю Штреднєй школи. Найволєла бим робиц у просвити, чи у школи, чи на Академиї, а же би ми мальованє було гоби – гвари вона.

У шлєбодним чаше, кед нє рисує, Аня люби слухац музику, буц зоз пайташами, ходзиц на карате. Тиж так, уж дзешец роки є активни член дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

Аня участвовала на штирох Подобових колонийох „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох и на двох Подобових колонийох у Дюрдьове. Єй роботи виложени у Подобовей ґалериї у Ґосподїнцох, як и у Месней заєднїци у Дюрдьове. Инспирацию за свойо роботи Аня найбаржей пренаходзи у каждодньовим живоце.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)