Сликовнїца и вифарбйованка „Кухня” – розпредати

НОВИ САД – Шицок тираж розкошней сликовнїци и вифарбйованки „Кухня” розпредати за 27 днї. То уж штварта и пията сликовнїца, котра за кратки час и у цалосци розпредана, после популарних сликовнїцох „Фарби”, „Родзини” и „Карусел”.

Єдну часц тиражу сликовнїци и вифарбйованки „Кухня” початком яри будзе подзароване дзецом у интеркултуралним проєкту и роботньох „Кухня то школа”, котри потримал Буджетски фонд Министрества за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, а за школярох по мишаних штредкох. Слово о упознаваню зоз руским язиком, традицию и културу, прейґ рускей кухнї у Новим Садзе, Шиду, Вербаше, як и у Руским Керестуре, Дюрдьове и Коцуре.

НВУ „Руске слово” у 2022. року планує видац два сликовнїци (у зависносци од финансийних можлївосцох), а шицки розпредати сликовнїци буду визуализовани до анимираних, рисованих филмох и положени на Ют’юб канал Ruske slovo za dzeci.

