Сликовнїца „Карусел” розпредата, „Кухня” барз глєдана

НОВИ САД – Шицок тираж сликовнїци з налїпками Карусел розпредати. Наша Установа уж навелько пририхтує анимацию робену по тей кнїжки, у хторей попри стандардней екипи, будзе и нєсподзивани госц. Анимация будзе обявена пред наиходзацима шветами.

Тих дньох видрукована и нова сликовнїца на тему костираня и здравей поживи под назву Кухня, а у комплету ше находзи и вифарбйованка. Уж обачене вельке интересованє и за тоту сликовнїцу.

Шицки кнїжки хвильково мож купиц по знїжених ценох по 25. децембер, а Каталоґ шицких виданьох находзи на тим ЛИНКУ.

