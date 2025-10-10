Обачела сом же ше мойо штиророчне дзивче за шицко пребачує. Розсипала воду зоз погара – „пребач”. Случайно подарла рисунок – „пребач”. Спадла и вдерела ше – „пребач”. Аж кед сом на єден завод спомла же сом пре цошка смутна – вона ми гвари „пребач”.

Почали зме учиц кельо нашо слова важни. Кед погриши – нє муши ше вше пребачовац, дакеди достаточно повесц „О, погришела сом”. И виправиц гришку. Кед спаднє, може повесц „болї ме”, „посануй ме”.

Кед подригнє гласно – єдно „пардон” цалком риши ситуацию. Нє потребне ше за шицко пребачовац. Алє треба мерковац як бешедуєме о себе и о других.

Кед за кажду гришку повеме себе „глупа сом”, вец, з часом, наисце почнєме так думац о себе. Нє лєм ми (гоч то найважнєйше), алє нас так почню и други доживйовац, пре нашо справованє. Зоз тим, нє лєм же унїжуєме себе, алє учиме сами себе и людзох коло нас же гришки нє добри и же ше гришки нє случую. Е, то у ствари, глупосц.

Флотила Сумуд, на хторей ше находзел и єден млади Беоґрадян, хтора плївала зоз гуманитарну помоцу ґу Палестини дочекали Израїлци и шицки особи загарештовани. Министер националней безпечносци Итамар Бен-Ґвир за людзох хтори ше находзели на тей ладї гварел же су „терористи”. Людзох хтори були там же би особом зоз Палестини доставели помоц же би прежили. Вон за нїх гварел же су терористи. Исто як цо роками Израїлци бешедовали же Палестинци нєдобри людзе, та мож аж и при дзецох зоз Израїлу видзиц мержню кед ше пред нїма спомнє Палестина. Кед ше вельо раз повтори за дакого же є терориста, вец з часом, и други почню вериц до того.

Предсидатель Вучич шицки особи хтори ше процивя способу як водзи державу наволує же су „терористи”, „олоши”, „усташе” (виберце зоз лексикону цо сцеце). Нє лєм вон, алє владаюца странка, хтору донєдавно предводзел (а постоя докази же то ище вше роби лєм нє официйно) ма цале войско хторе исте то роби на шицких уровньох – од власного до националного. Од парастох, просвитних роботнїкох, прейґ новинарох до науковцох и универзитетских професорох.

Так маме „политичну педофилию” у дзецинских програмох, политичне спреведанє и ище велї други (огранїчена длужена тей колумни, та нє мож шицко поспоминац). Кед ше вельо раз повтори за дакого же є „усташа”, „олош”, „особа хтора сце начкодзиц держави” , вец, з часом, и други почню вериц до того.

Вец маме напади на деканку Филозофского факултету у Нишу. Гроженя зоз шмерцу новинаром. Мержню медзи товаришами хтори ше по тераз дружели.

Праве прето, слова важни.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.