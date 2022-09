Служба за о. Михайла Малацка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Служба Божа з нагоди рочнїци упокоєня протоєрея ставрофора, пароха керестурского о. мр Михайла Малацка буде ше служиц на пияток, 16. септембра, на 18 годзин у керестурскей церкви св. о. Миколая.

Истого дня будзе Служба Божа и у Риме за Руснацох у церкви Велькей базилики папскей – Мариї Велькей, з котру зме афилийовани як Водица. Тоту Службу Божу дала Исусова мала шестра Мартина.

После Служби Божей вирни годни присц до каритасових просторийох, дзе буду евоцирац памятки на покойного пароха Малацка и буц у шицким вєдно як жива заєднїца, так як вон вше намагал поучиц своїх парохиянох.

